صحف تركيا: مصطفى محمد «بطل» يصنع التاريخ

تصدر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي، الصفحات الأولى للعديد من الصحف التركية، بعد هدفه القاتل في الديربي أمام فنربخشة والذي أمن نقاط المباراة الثلاثة لصالح فريقه.

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الديربي أمام فنربخشة في الدقيقة 54 من شوط المباراة الثاني من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع حارس المرمى التصدي لها.

ونشرت صحيفة «fotomac» التركية صورة مصطفى محمد على غلافها وعلقت عليها « وضع اسمه في القائمة..مصطفى محمد صنع التاريخ".

بينما تصدر مصطفى محمد غلاف صحيفة «fanatic» التركية، تحت عنوان «البطل محمد» في إشارة لتألق مصطفى اللافت للأنظار في مباراته الثانية على التوالي وإحرازه هدف الفوز في شباك فنربخشة.

وجاء عنوان صحيفة «الصباح التركية» بعد هز شباك فنربخشة « اللحظة الأخيرة...رد سريع من مصطفى محمد» وأشارت الصحيفة إلى تصريح النجم الشاب بعدم إحضار عائلته لتركيا قبل تسجيله 10 أهداف:" لن أحضر عائلتي بدون تسجيل 10 أهداف".

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد قد انتقل لصفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي بعد موافقة الزمالك واللاعب.