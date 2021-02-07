مدارس الأردن تبدأ فتح أبوابها تدريجيا لاستقبال الطلاب

بدأت المدارس الحكومية والخاصة في الأردن، اليوم الأحد، فتح أبوابها تدريجيا لاستقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021، بحسب ما أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن القرعان القول إنه، من أصل أكثر من مليوني طالب وطالبة، عاد 773230 طالبا وطالبة من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال والثاني الثانوي (التوجيهي) اعتبارا من الأحد بشكل وجاهي إلى مدارسهم الحكومية والخاصة.

وأضاف أن "287895 طالبا وطالبة من الصفين العاشر والأول الثانوي يعودون الأحد إلى التعليم في مدارسهم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن يلتحقوا بمدارسهم بشكل وجاهي في 21 فبراير الحالي".

وبين أن "بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة والبالغ عددهم 1103474 طالبا وطالبة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع يعودون الأحد إلى التعليم في مدارسهم عن بعد، ومن المقرر أن يلتحقوا بمدارسهم بشكل وجاهي في 7 مارس المقبل".

وأشار إلى أن "طبيعية شكل التعليم يعود للأهالي إن كان وجاهيا أو عن بعد، من خلال إبلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقييمية في المدارس بشكل وجاهي".