«المحامين العرب» يثمن قرار الجنائية الدولية بالاعتراف بفلسطين في اتفاقية روما

ثمنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قرار الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن فلسطين هي دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأنه وفقا لذلك، تعتبر فلسطين الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" وفقا للمادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي، وأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية للوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

قال الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى، في بيان اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتي بعد محاولات من الكيان الإسرائيلي وحلفائه بالدفع بعدم الولاية القضائية للمحكمة الدولية على فلسطين، في محاولة لعرقلة قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في فلسطين. تمهيداً لمحاكمة مجرمي الحرب للعدو الإسرائيلي، موضحًا أن هذا القرار بمثابة تأكيد على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحقوق شعبها المشروعة، وهو انتصار للعمل القانوني المشترك الدؤوب لكافة المشاركين في تقديم الملف الفلسطيني إلى المحكمة، وإشارة انطلاق لمواصلة النضال المدعم للجانب الفلسطيني.

وأدان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القرار ومواصلتها لمساندة الكيان الإسرائيلي وضربها عرض الحائط بالقرارات الأممية والقضائية الهادفة إلى إخضاع مجرمي الحرب إلى المحاكمة الدولية.

ودعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، كافة الجهات السياسية والقانونية المسئولة، بصفة عامة، والمنظمات القانونية والحقوقية الدولية والإقليمية، بصفة خاصة، للتضامن والعمل المشترك للوقوف إلى جانب القانونيين والحقوقيين الفلسطينيين حتى تتحرى بلادهم من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها تضع كافة إمكانات وخبرات اتحاد المحامين العرب رهنًا لطلب الجانب الفلسطيني وكل من يعمل في هذا الأمر.

وتعهد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، بمواصلة العمل من أجل تحقيق النصر للشعب الفلسطيني في هذه المعركة وكافة معاركه النضالية لاستعادة الحقوق المشروعة لشعبه في أرضه ودولته ومعاقبة الكيان الإسرائيلي على كافة جرائمه الإنسانية .