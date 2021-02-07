جامعة الدول: طرح مشروع قرار لإعادة التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا سيناقش الموقف العربي العام وإعادة التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية.



وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن الاجتماع الأخير للجامعة عبر الفيديو كونفرنس في 9 سبتمبر الماضي لم يستطع أن يتوصل إلى صيغة محددة للتعامل مع موضوعات تخص التطورات الأخيرة بخصوص تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل.



وذكر أن هذا الاجتماع من المرات النادرة التي لم تحقق التوافق المطلوب، مضيفًا أنه عندما تولت مصر رئاسة الدورة الحالية قررت أن تنظر في هذا الموضوع وتبذل جهدًا في شأنه، حتى تم التوصل مع الأردن إلى عقد اجتماع الغد.



ووصف هذا اجتماع الغد بالتطور الإيجابي والنوعي، مفيدًا بأن هناك مشروع قرار مطروح على وزراء الخارجية يعيد التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية.



وأكد أن الموقف العربي سيعاد التأكيد عليه غدًا لكل من لا يفهم أو يستوعب حقيقة التغييرات الحاصلة ومدى تأثيرها على الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الثوابت العربية تجاه القضية الفلسيطنية معروفة وتتمثل في الأس