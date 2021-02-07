استطلاع: نصف الألمان تقريبا يعارضون تخفيف الإغلاق الساري لمواجهة تفشي كورونا

أظهر استطلاع حديث أن نصف المواطنين الألمان تقريبا يعارضون تخفيف إجراءات الإغلاق الساري حاليا من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن 37% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون تمديد الإغلاق والقيود الحالية لما بعد 14 فبراير الجاري، بل ويؤيد 13 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع تشديد الإغلاق.

وفي المقابل دعا 30 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع تخفيف إجراءات الإغلاق، وأيد 13 بالمئة العودة التامة إلى الحياة الطبيعية، فيما أحجم 7 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن التصريح بآرائهم.

ولكن هذا الاستطلاع يظهر أيضا أن قبول إجراءت مواجهة كورونا يتضاءل؛ ففي بداية شهر يناير الماضي –أي قبل التمديد الأخير للإغلاق المستمر حتى الآن إلى 14 فبراير الجاري- كان 65 بالمئة من الألمان يؤيدون الإبقاء على إجراءات التصدي لكورونا أو تشديدها.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تتشاور يوم الأربعاء القادم مع رؤساء حكومات الولايات بشأن تمديد الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف ديسمبر الماضي والتي تشمل إغلاق أغلب المحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمدارس ورياض الأطفال وتستمر بموجب آخر تمديد حتى منتصف الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع شمل 2077 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 3 و5 فبراير الجاري.