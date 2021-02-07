الأكثر قراءة
بدء أعمال الحفر لإنشاء كوبرى كنيسة البازيليك.. وجمعية المعماريين المصريين تعارض
الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ: تعرضنا للخداع من المسؤولين قبل السفر للدوحة
متحدث النيابة الإدارية يكشف موعد بدء هدم عقار الدائري المحترق
رسميا.. بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
لن يفوز بأي مباراةسيفوز على الدحيل فقطسيصعد للنهائي على حساب بايرن ميونيخسيحقق برونزية جديدة
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر رصد متطوعين لدولفين نادر في خليج إيميريتيمسكايا بمدينة سوتشي الروسية.
وأظهر الفيديو الدولفين وهو يتسابق مع زورق فوق سطح المياه.