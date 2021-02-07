 بالفيديو.. رصد دولفين نادر في البحر الأسود - بوابة الشروق
الأحد 7 فبراير 2021 11:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

بالفيديو.. رصد دولفين نادر في البحر الأسود

نور رشوان
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 11:01 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر رصد متطوعين لدولفين نادر في خليج إيميريتيمسكايا بمدينة سوتشي الروسية.

وأظهر الفيديو الدولفين وهو يتسابق مع زورق فوق سطح المياه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك