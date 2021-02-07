مبعوث أوروبي يبحث في السودان التوترات مع إثيوبيا

يبدأ وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، مبعوثا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مشاورات في السودان بشأن التوترات مع إثيوبيا.

ووفقا لبيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، فإن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كلف هافيستو بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي "للمساعدة في تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم في إيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة".

ووصل هافيستو إلى السودان مساء أمس، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الخرطوم السفير محمد شريف وكيل وزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن تتواصل محادثات هافيستو في الخرطوم اليوم وغدا، على أن يسافر بعد ذلك إلى إثيوبيا.

ومن المنتظر أن يعقد هافيستو اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الخارجية ووزير الري والموارد المائية.

ومن المتوقع أيضا أن يزور مخيما لجأ إليه إثيوبيون فارون من العنف في منطقة تيجراي الإثيوبية.