عالم أوبئة ألماني يطالب بتوسيع نطاق الاستشارات العلمية للحكومة

طالب كلاوس شتور، عالم الأوبئة الألماني، الحكومة الألمانية بتوسيع نطاق استشاراتها العلمية قبل إصدار قرارات سياسية لمكافحة الجائحة.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل"، قال شتور إنه يجب أن يكون هذا فريقا متعدد التخصصات من أعضاء لهم مواقف متعارضة وطرق تعامل بديلة، وطالب باشراك علماء اجتماع وأخصائيين نفسيين وعلماء عدوى وعلماء أخلاق وعلماء آخرين في هذه المشاورات.

وأعرب شتور عن اعتقاده بأنه ينبغي على الساسة أن يستخلصوا قراراتهم من تعدد الرؤى.

ودعا الخبراء في الورقة إلى إعداد خطة من مراحل " ستصل بألمانيا إلى نهاية الجائحة بدون تجدد إجراء مناقشات أساسية بشكل مستمر"، وقالوا إن هذه الخطة ستتصدى عن طريق "أجندة إيجابية" للإعياء الوبائي للسكان.

ورأى الخبراء أن معايير النجاح تتمثل في مراعاة معدل الاستنساخ ومعدل الإصابات بين المجموعات المعرضة للخطر على نحو خاص وأعباء النظام الصحي ونسب الإشغال في أقسام الرعاية المركزة.

وأوصى الخبراء بتخصيص حزمة تدابير في كل مرحلة لمجالات حياتية معينة من الحضانة إلى قطاع تجارة التجزئة، ومن وسائل النقل العام إلى مكان العمل.

وطالب الخبراء في ورقتهم بتحديد ما ينبغي تغييره من التدابير في حال حدوث تغييرات ومنها على سبيل المثال عند التبديل من مرحلة إلى مرحلة أخرى "فالنجاح يعتمد على تقليل التأثيرات الصحية".