المغرب: ضبط أكثر من 9 أطنان من مخدر الحشيش قبل تهريبها

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة كلميم، اليوم السبت، من ضبط 9 أطنان و177 كجم من مخدر الحشيش قبل تهريبها لداخل البلاد.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش، التي جرت بأماكن متفرقة أسفرت عن ضبط كمية المخدرات المضبوطة ملفوفة في 337 رزمة ومخفاة تحت الرمال، وذلك لاستغلالها لاحقا في إطار عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

وأضاف البيان أن إجهاض هذه العملية لتهريب المخدرات يأتي في إطار عمليات التحري التي تبعت ضبط 342 كيلوجراما من مخدر الحشيش في السابع عشر من الشهر الماضي.

وفتحت السلطات تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، ورصد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين المحلى والدولي.