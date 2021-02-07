النواب يقف دقيقة حدادا على روح النائب سعد الجمال

وقف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، اليوم الأحد، دقيقة حدادا على روح النائب سعد الجمال، عضو المجلس الذي وفاته المنية عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال جبالي، إن النائب الجمال يمثل رمزا وطنيا وقف بقوة بجانب الثورة المصرية مدافعا عن الدولة المصرية وأمنها واستقرارها.

وأضاف أنه ربما لم يجمعه عمل مع النائب سعد الجمال، إلا أن سمعته الطيبة ووطنيته العالية تتحدث عنه في كل وقت وحين.

وأردف جبالي: "لم يجمعني معه عمل واحد ولكن سيرته العطرة ومواقفه الوطنية يتردد صداها داخل هذه القاعة،مما يجعل سيرته حاضرة لا تغيب، ويجعل صورته شاخصة في القلوب والأبصار".

وتابع القول: "وطني مخلص غيور على مصالح وطنه، وهب حياته للعمل من أجل مصر، من أجل مستقبل أفضل وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن، وعهدناه وطنيا صادقا متجردا وإنسانا متفانيا في عمله جاهدا من أجل وحدة الوطن والاصطفاف، رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا صبر المؤمنين".

وقد تحدث عدد من النواب خلال الجلسة العامة عن الراحل سعد الجمال، من بينهم النواب عبد الهادي القصبي ومحمد أبو العينين وسليمان وهدان وكمال عامر، مشيدين بدوره الوطني والمدافع عن الوطن.

وبدأ الراحل العمل السياسي قبل أكثر من 20 عاما، وتحديدا عام 2000 بعد انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعين في العام 2005 رئيسا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.