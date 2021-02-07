الإعدام لمتهم بقتل سائق تاكسي بالمقطم لسرقته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإعدام متهم بقتل سائق تاكسي بالمقطم بهدف سرقته.

تعود القضية لمارس 2018 عندما قام المتهم عمرو،ع بإيقاف المجنى عليه مصطفى.م سائق تاكسي واستقل معه التاكسي طالباً منه توصيله لمكان ما فقام المتهم باستدراجه إلى مكان الواقعة وهو منطقة نائية ثم أشهر فى وجهه سلاح أبيض "سكين" وسدد له عدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسده وقام بالاستيلاء على هاتف محمول ومبلغ مالى.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغاً من الأهالى يفيد بضبط المتهم عقب قيامه بالتعدى على المجنى عليه مستخدماً سلاح أبيض سكين.

وبالانتقال لمكان الواقعة تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض به آثار دماء المجنى عليه وبمواجهته أقر المتهم بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية.

وعرض المتهم على النيابة العامة التى توالت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 15 يوماً علي ذنة التحقيقات وإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس والتى أصدرت حكمها السابق بإعدامه.