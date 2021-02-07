إسبانيا ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

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رحبت إسبانيا بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعربت إسبانيا عن شكرها لوساطة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ«أونسميل»، بالوكالة، ستيفاني ويليامز.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأحد، تعد المهمة الرئيسية لهذه الحكومة المؤقتة هي إجراء انتخابات في نهاية العام الجاري، وتعزيز احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت الحكومة الإسبانية استعدادها لمواصلة التعاون من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لإنجاز العملية السياسية الليبية وبناء بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة.