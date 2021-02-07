وزير خارجية موريشيوس يقدم استقالته وسط خلافات داخل الحزب الحاكم

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قدم وزير خارجية موريشيوس ناندو بودا استقالته، وسط خلافات سياسية داخل الحزب الحاكم في تلك الدولة الجزيرة، وكذلك بسبب مسائل تتعلق بوفاة أحد أعضاء الحزب البارزين.

وقدم ناندو بودا استقالته أمس السبت إلى رئيس الوزراء برافيند كومار جوغنوث، وهو أيضا زعيم الحركة الاشتراكية المتشددة.

وترك بودا الحزب الحاكم واستقال من منصبه كأمين عام.

ويعتقد أن بودا، وهو شخصية سياسية بارزة في موريشيوس، قد اختلف مع الحزب بشأن تعامله مع قضية فساد، والوفاة الغامضة لأحد نشطاء الحزب.

وعثر على سووبرامانيين كيستنين، الذي قاد حملة لانتخاب رئيس الوزراء وكذلك وزيريين، متوفيا في أكتوبر الماضي.