 وزير خارجية موريشيوس يقدم استقالته وسط خلافات داخل الحزب الحاكم - بوابة الشروق
الأحد 7 فبراير 2021 7:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

وزير خارجية موريشيوس يقدم استقالته وسط خلافات داخل الحزب الحاكم

بورت لويس - (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 6:42 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 6:42 م

قدم وزير خارجية موريشيوس ناندو بودا استقالته، وسط خلافات سياسية داخل الحزب الحاكم في تلك الدولة الجزيرة، وكذلك بسبب مسائل تتعلق بوفاة أحد أعضاء الحزب البارزين.

وقدم ناندو بودا استقالته أمس السبت إلى رئيس الوزراء برافيند كومار جوغنوث، وهو أيضا زعيم الحركة الاشتراكية المتشددة.

وترك بودا الحزب الحاكم واستقال من منصبه كأمين عام.

ويعتقد أن بودا، وهو شخصية سياسية بارزة في موريشيوس، قد اختلف مع الحزب بشأن تعامله مع قضية فساد، والوفاة الغامضة لأحد نشطاء الحزب.

وعثر على سووبرامانيين كيستنين، الذي قاد حملة لانتخاب رئيس الوزراء وكذلك وزيريين، متوفيا في أكتوبر الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك