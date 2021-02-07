أمين التعاون الخليجي يؤكد دعمه للجهود القائمة لحل أزمة سد النهضة

عقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، جلسة مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



وحسبما ذكر مجلس التعاون الخليجي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء بحث مسيرة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، على ضوء مخرجات قمة العلا، والبيان الختامي الذي أكد على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمناً الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.



أما على الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ رحب الطرفان باتفاق الأشقاء في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، والحديث عن أهمية هذه الخطوة للوصول إلى الحل الدائم والشامل بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ويلبي تطلعات وطموح الشعب الليبي الشقيق.



وأشاد الأمين العام بجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بهذا الاتفاق، متمنياً أن يعم الأمن والسلام كافة أنحاء ليبيا ويعزز وحدتها الوطنية.



كما أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الداعم لدول الخليج العربي، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



واستعرض الجانبان أولويات العمل في المرحلة المقبلة، لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.