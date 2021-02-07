مستكشف كهوف ألماني يلقى حتفه إثر سقوطه في هوة

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توفي باحث ألماني في أحد الكهوف إثر عملية غوص داخل كهف بمدينة ديتفورت التابعة لدائرة نويماركت في منطقة بفالتس العليا بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.
أعلن ذلك مقر شرطة بفالتس العليا مساء اليوم السبت.