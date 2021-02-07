النيابة تطلب التحري عن هوية مالك العقار المائل في الإسكندرية

طلب رئيس نيابة مينا البصل في الإسكندرية، المستشار عبدالعزيز سامي، اليوم الأحد، الاستعلام عن ملف العقار رقم 36 المكون من دور أرضي محال تجارية، و9 طوابق علوية، الذي كان يقطنه 8 أسرة، كائن في شارع أبو الحسن، منطقة كوم الشقافة، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، وولاية حي غرب.

وجاء القرار بإشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابة غرب الإسكندرية الكلية، حيث أمرَ، بالتحفظ على ملف العقار، وسؤال مسئولي ومهندسي حي غرب، مع سرعة مد النيابة بتحريات المباحث حول هوية المالك الأصلي للعقار وضبطه وإحضاره.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وغرفة عمليات المحافظة، يفيد حدوث ميل بعقار مأهول بالسكان، وبانتقال الشرطة والسلطات التنفيذية إلى موقعه، تم فرض كردون أمني في محيطه؛ حماية للمارة من المواطنين.

وكشف الفحص الأولي لواقع العقار الإنشائي، أنه بني عام 2009، بارتفاع 7 طوابق، وأجرى مالكه تعلية آخري له "بدون رخصة" طابقين عام 2011، وصدر له قرارات إزالة حتى سطح الأرض، دون أن تُنفذ، إلى أن حدث به ميل مفاجئ، أحدث فاصلًا بينه وبين العقار المجاور قدره 50 سنتيمتر.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، ووضع حواجز حديدية في محيط العقارات المجاراة له، وعددها 5 حفاظًا على أرواح المارة من المواطنين، بالتزامن مع شروع الأجهزة التنفيذية في عملية الهدم، وسط تعزيزات أمنية متنوعة ومشددة.

يُشار إلى أن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أصدر قرارًا بإخلاء سكان 5 عمارات كائنة في محيط العقار المائل لمسافة 30 مترًا، لحين التأكد من سلامتها الإنشائية، بواسطة لجنة هندسية مُتخصصة، حفاظًا على حياة المواطنين، الذين تم إيوائهم في 3 مدارس مجهزة بـ150 سريرًا، كإيواء مؤقت للأسر المتضررة.

وكانت منطقة كوم الشقافة، في حي غرب، شهدت ديسمبر الماضي، ميل وتصدع في أرضية عقار مكون من 12 طابقًا، كائن في 140 تقاطع شارع الأميرية، مع الناصرية، وصل إلى 50 سنتيمتر، وتم إخلائه وهدمة حتى سطح الأرض، حيث بني عام 2014، أخر وكان مكون من 10 طوابق فقط.

وعقب ذلك أضاف مالك العقار عام 2017 طابقين، بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى حدوث ميل بمقدار 20 سنتيمتر، فأصدر الحي قرارًا بإخلائه، إلا أن السكان رفضوا، ومكثوا فيه على مسئوليتهم الشخصية، حتى تفاقم الوضع وتم إخلائه بالقوة الجبرية، وإزالته حتى سطح الأرض.