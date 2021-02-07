فلسطين تدين محاولات تسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية

أدانت دولة فلسطين، اليوم الأحد، محاولات أستراليا ودول أخرى تسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن قلقها الشديد بشأن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها البيان الصادر عن وزارة خارجية أستراليا، والتي تعارض قرار الدائرة التمهيدية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على أرض فلسطين، مشيرة إلى أن الغرض من هذه التصريحات هو تسييس عمل المحكمة ومحاولة ضغط غير مقبولة، وهو موقف يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة.

وأضافت الوزارة أنه بصفة فلسطين دولة طرفا في ميثاق روما، تؤكد دعمها لاستقلالية المحكمة، ورفضها لتدخل الدول في عملها أو التأثير عليها، وتسييسها استنادا لمواقف هذه الدول، داعية جميع الدول لاحترام المحكمة واحترام عملها لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم، مؤكدة أن فلسطين ستواصل مساعيها للحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول العالم، وفي نفس الوقت لا تعتبر بأن أي دولة لها الحق في التقرير بشأن وجود الدولة الفلسطينية، الذي حسم وجودها من قبل الشعب الفلسطيني، والتي تم الاعتراف بها من قبل غالبية دول العالم.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "إن وجود دولة فلسطين هو حقيقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولابد للحكومات التي ما زالت تنكر هذه الحقيقة أن تعود للصواب وأن تصطف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن المحاولات الرامية لتقويض أو إضعاف أو إنكار وجود الدولة الفلسطينية نابعة من موقف يؤيد الاستعمار الدائم لأرض فلسطين، وينكر حقوق الشعب الفلسطيني.