الأرصاد: شبورة مائية على معظم الأنحاء غدا الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، بارد ليلا على معظم المحافظات، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن هناك شبورة مائية، بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، موضحة أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على كافة الأنحاء، على أن تستقر حركة الرياح بمعظم المحافظات، وتنشط أحيانا بغرب السواحل الشمالية، وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، فتسجل على القاهرة 24 درجة للعظمى و14 للصغرى، والوجه البحري 24 درجة للعظمى و14 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 23 درجة للعظمى 14 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 24 للعظمى 13 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى و15 للصغرى، وشمال الصعيد 25 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 28 للعظمى و12 للصغرى.