إيران تبدأ بعد غد الثلاثاء حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا

من المقرر أن تبدأ إيران حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد غد الثلاثاء ، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم الأحد.



وقال وزير الصحة الإيراني، سيد نمكي "سيبدأ التطعيم بعد غد الثلاثاء، أولا للأطباء وموظفي الرعاية ثم المواطنين ممن تتراوح أعمارهم من 65 عاما فأكثر".



وأضاف نمكي في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية /اسنا/ "بعد ذلك، ستجرى عملية خطوة بخطوة، حتى يتم تطعيم جميع السكان وعددهم 83 مليون نسمة".



وستستخدم الجرعة الأولى لقاح "سبوتنيك في" الذي صنعته روسيا. وكانت البلاد قد تسلمت نصف مليون جرعة يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يصل المزيد من الجرعات في الأسابيع المقبلة.



وكان من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم إما في نهاية فبراير الجاري أو أوائل مارس المقبل، لكن الإطار الزمني تم تقديمه حتى يتسنى أن تبدأ قبل 24 ساعة من الذكرى الـ42 للثورة الإسلامية في البلاد عام 1979 .