تحرير 19 محضر عدم ارتداء كمامة فى حملة بالمنيا

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قاد المهندس حامد فخري، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، بمشاركة محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، اليوم السبت، حملة لمتابعة التزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وطافت الحملة شوارع حي شمال المدينة، والتى انتهت بتحرير 19 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، وتم تغريم المخالفين بدفع غرامات فورية.

وأكد نائب رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا؛ لمتابعة التزام المواطنين وانضباط الشارع فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.