نيبوشا: على لاعبي الأهلي الاستمتاع بمواجهة بايرن ميونخ

علق المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، مدرب الزمالك السابق والأهلي القطري حاليًا، على مواجهة الأهلي المصري وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، قطر 2020.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ مساء غد، الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تأهل الأهلي على حساب الدحيل القطري.

وقال نيبوشا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي سيطر على معظم مباراة الدحيل، ولكن في المرحلة القادمة عندما يواجه البايرن أعتقد ستكون المباراة صعبة، أرى أن على لاعبي الأهلي أن يستمتعوا بهذه المباراة وكذلك المشجعين، هم قدموا أجواء رائعة في قطر والأهلي هو ممثل للكرة المصرية ودائماً هو في تطور».

وتطرق المدرب المونتنيجري للحديث عن تصريحات المعز علي، لاعب الدحيل، حيث قال: «يجب أن تحترم جميع منافسيك والمشاركة في كأس العالم للأندية مستوى عالٍ وتاريخ عظيم لأي فريق يشارك ولا يوجد أمر سهل».

وتابع: «هناك بعض الفروقات الفردية كانت لصالح الأهلي لإنهاء المباراة، والدحيل بـ 5 لاعبين في الدفاع، ولكن المباراة بشكل عام كانت جيدة وكانت فرصة للدحيل ليشارك في كأس العالم للأندية ويؤدي بشكل جيد».

وأتم المدرب المونتنيجري: «مع الزمالك خلقت علاقات وأجواء جيدة ولكن الوقت لم يكن في صالحي، الزمالك فريق كبير ولكن ينقصه الصبر على المدربين وهو يسعى دائماً للمراكز المتقدمة لذلك ليس لديه صبر ولكني أحترم الزمالك، ولدي علاقات جيدة مع الجميع بالنادي، وما زلت على اتصال بالزمالك».