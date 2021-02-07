عبدالمنعم سعيد: علينا خلق الدولة الفلسطينية على الأرض

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية تعود إلى الصدارة بعد سنوات طويلة أخذت فيها أماكن خلفية من أولويات المنطقة، خصوصًا خلال الأعوام العشرة الماضية.



وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أنه من الجيد التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية، ذاكرًا أنه لا بد من معرفة الموقف الأمريكي إزاء القضية.



ونوه بأن عودة الولايات المتحدة للاهتمام بالقضية الفلسطينية شيء جيد ويمكن أن يرحب به، لكن مضمون الأمر يحتاج إلى عمل دبلوماسي حقيقي، لكيفية العبور بالمسافة ما بين الثوابت العربية والموقف الأمريكي.



وأكد أن عدم توقيع الولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية سيكون موضوع إدانة يضاف إلى الإدانات السابقة، مضيفًا أن هناك واجبًا كبيرًا للحديث مع الأخوة الفلسطينيين حول ضرورة توحيد السلاح على الأرض.



ولفت إلى تعنت الأسلوب الإسرائيلي الاستعماري تجاه الفلسطينيين، ذاكرًا أن فلسطين لا بد أن تقدم للعالم «دولة واقفة على الأرض، ومحتكرة للسلاح وقضية الأمن».



وشدد على ضرورة خلق الدولة الفلسطينية على الأرض مثلما قامت إسرائيل، كي تجري الانتخابات بمؤسساتها بالطريق الذي يؤدي إلى تحسين فرص التفاوض، قائلًا إن السلطة الوطنية يجب أن تصدر مشروع كيفية إقامة انتخابات فلسيطنية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد في الدولة.



ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب، غدًا الاثنين، اجتماعًا طارئًا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلة وعمل الجامعة العربية.



ويجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، بدعوة من الأردن ومصر في وقت سابق، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.