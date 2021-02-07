النمسا تسعى لإنتاج لقاحي كورونا الروسي والصيني

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس إن حكومته ترغب في إنتاج لقاحي كورونا الروسي والصيني في النمسا.

وأضاف -في تصريحات اليوم الأحد، أنه بعد الموافقة على اللقاحين ستسعى الحكومة النمساوية إلى إتاحة طاقات إنتاجية للشركات لإنتاجهما، مشيرا إلى أن الإنتاج سيكون مطابقا في المواصفات للشركات المصنعة في البلدان الأخرى.

من ناحية أخرى، كشفت أبحاث علمية حديثة أن لقاح " استرازينكا " البريطاني الجديد يوفر حماية محدودة ضد عدوى فيروس كورونا المتحور "سلالة جنوب أفريقيا".

وذكرت دراسة مشتركة لجامعتي "اكسفورد" البريطانية و" ويتوترسراند " في جنوب أفريقيا- نقلتها وسائل الإعلام النمساوية اليوم- أن احتمال انخفاض حماية التطعيم ضد الطفرة كبير، مشيرة إلى أن العينة التى شاركت في الدراسة بلغت 2026 شخصًا.

يشار إلى أن طفرة فيروس جنوب أفريقيا تعتبر أكثر عدوى من الفيروس الأصلي، وتتقارب في خطورتها مع طفرتي بريطانيا والبرازيل، وقد انتشروا الثلاثة بالفعل في العديد من البلدان حول العالم.

يذكر أن أول دفعة - والمكونة من 36 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا"- وصلت بالفعل إلى النمسا أمس السبت، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للجرعات إلى 700 ألف جرعة بنهاية شهر مارس المقبل.