أسوان لأفلام المرأة ينعى المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي ويهديها دورته المقبلة

نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، تاركة إرثا سينمائيا عبر بصدق عن قضايا المرأة العربية.

فيما قررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة لروحها عرفانا بما قدمته على مدار مشوارها الفني.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان، في بيان صحفي، أنه برحيل مفيدة التلاتلي تفقد السينما التونسية والعربية واحدة من أهم رموزها، التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة في أفلامها "صمت القصور" و"نادية وسارة" و"موسم الرجال".

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن ما أبدعته مفيدة التلاتلي خلال مسيرتها السينمائية، سيبقى طويلا في ذاكرة كل عشاق الفن السابع، سواء عطائها كمونتيرة تعاونت مع عدد من كبار المخرجين العرب، أو ككاتبة للسيناريو، أو كمخرجة قدمت للشاشة التونسية والعربية واحدة من أهم نجماتها "هند صبري" في فيلمها الأول "صمت القصور".