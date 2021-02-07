منى عازر: مصر تمتلك موارد بشرية هائلة لكن ينقصها التأهيل المهني

قالت المهندسة منى عازر، خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، إن الارتكاز والاعتماد على التكنولوجيا تغير بشكل تام ما بعد جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن فكرة العمل من المكتب أصبحت قديمة.

وعقدت خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، مقارنة بين التعليم المصري في السابق والآن، مشيرة إلى أن التعليم المصري كان ممتازًا في السابق.

ولفتت إلى أنها تخرجت من المدرسة الإعداداية الحكومية في مصر، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، مؤكدة أنها تفوقت على زملائها الأمريكيين على مدار الثلاث سنوات الخاصة بالمرحلة الثانوية.

ونوهت خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني إلى أن التعليم الذي تلقته في مصر، يختلف عن التعليم الذي تراه اليوم، موضحة أن مصر كانت متفوقة في مجال الرياضة والعلوم والجبر والهندسة.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك موارد بشرية هائلة لكن ينقصها التأهيل المهني، مشددة على أهمية استمرار الطالب ما بعد انتهاء المرحلة الجامعية في الحصول على الدورات التدريبية والاطلاع على المعلومات بصفة دورية.

وعقدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الجلسة الافتراضية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وذلك لمناقشة «استراتيجية التمويل الصناعي في مصر» بحضور وزراء الهجرة والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعدد من خبراء مصر بالخارج في مجال التمويل الصناعي.

وتعد المهندسة منى عازر أحد خبراء المشاركين بالجلسة، وهي أحد العقول المصرية المؤثرة والمشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الاتصالات، وتمتلك تاريخًا طويلًا من النجاحات يمتد لأكثر من 20 عامًا بتاريخ طويل من النجاحات في عالم الاتصالات و تطوير وإدارة البرمجيات.