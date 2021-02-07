أردوغان: الغرب يتجاهل مواجهة ظاهرة معاداة الإسلام المتنامية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم الغربي مستمر في عدم اتخاذ التدابير لمواجهة "التهديد المتنامي في معاداة الإسلام".

جاء ذلك خلال كلمة له خلال برنامج استقبال لوفد من "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" بإسطنبول، حسب وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت .

ويتكون "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي بمدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من دول أوروبا.

وقال أردوغان إن "حرق القرآن الكريم في السويد، وتمزيقه في النرويج، وتشجيع الرسوم الكاريكاتورية التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باسم حرية الصحافة، ليست إلا بعضا من تلك الاعتداءات ضد مقدساتنا".

وأضاف: "لكن العالم الغربي مستمر في عدم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا التهديد المتنامي، وهناك إصرار على تجاهل الهجمات التي تستهدف القيم المقدسة للمسلمين عبر حصرها تحت بند حرية الفكر".

ولفت أردوغان إلى أن "المسلمين يتعرضون لضغوط عبر مشاريع مثل الإسلام الأوروبي والفرنسي والنمساوي".

وأوضح أن هذا المشروع الذي يتم إعداده تحت غطاء محاربة التطرف يهدف "لقطع روابط المسلمين الأوروبيين مع وأوطانهم الأم وأمتهم الإسلامية".

وأضاف: "يجب أن نكافح معا ضد هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه بسياسة محكمة وعلى نطاق واسع، يمكننا القيام بذلك من خلال الدفاع بقوة عن أطروحاتنا أمام محاورينا، وليس بعزل أنفسنا".

ودعا جميع المؤسسات التركية "لتولي مسؤولية نشطة في كل قضية تتعلق بوضع المسلمين أو الأتراك".