 مقاتلات تركية تنفذ تدريبا عسكريا مع الناتو - بوابة الشروق
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مقاتلات تركية تنفذ تدريبا عسكريا مع الناتو


نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:09 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:09 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن مقاتلاتها أجرت تدريبا تكتيكيا مع طائرة إنذار مبكر تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته عبر "تويتر"، أن مقاتلات تركية نفذت مع طائرة إنذار مبكر من نوع "E-3A AWACS" مهمة "NEXUS ACE" التكتيكية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلات تركية وطائرة من نوع "E-3A AWACS" لكنها لم توضح منطقة وتوقيت إجراء التدريب.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا وباقي أعضاء الحلف توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها الخلافات التركية اليونانية حول موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وشراء أنقرة منظومات صواريخ روسية من نوع "إس-400" إضافة إلى موضوع النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني.

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