 وكيل تعليم الفيوم يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية - بوابة الشروق
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وكيل تعليم الفيوم يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الفيوم يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية
وكيل تعليم الفيوم يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية
مصطفى البنا
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 5:58 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 5:58 م
استقبل صباح اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بمكتبه بديوان المديرية، الطالبة منه الله مصطفي عبدالحميد الصف الثالث الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سنورس التعليمية، وذلك لموهبتها الفنية المتميزة في مجال الرسم.

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى الطالبة في مجال الرسم، وقدم رسالة شكر للمشرف على الطالبة الأستاذة ياسمين مصطفى السيد معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس.

وأكد دعمه الكامل للموهوبين في جميع المجالات ، مشيرًا إلى دور المعلمين الأكفاء في تنمية مواهب طلابهم، وكذلك الاهتمام برعاية الموهوبين على مستوى المحافظة وتقديم كافة وسائل الدعم الكامل لجميع الطلاب على مستوى محافظة الفيوم.

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