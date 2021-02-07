بوركينا فاسو: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 11 ألفا و227 حالة



أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 ألفًا و227 حالة، وذلك وفقًا للبيانات التي أفادت بها المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن أعداد الإصابة اليومية في البلاد شهدت زيادة يومية بلغت 9 أضعاف، حيث ارتفع متوسط أعداد الإصابة من 15 حالة إلى 130 حالة يومية منذ بداية ديسمبر الماضي.



كما ارتفع أيضًا إجمالي عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس في البلاد من 68 حالة في نهاية نوفمبر المنصرم إلى 134 حالة حاليًا، حيث إنه بالرغم من انتشار التلقيح ضد الفيروس في عدد من دول العالم حاليًا، فإنه من غير المتوقع بدء إعطاء اللقاح في بوركينا فاسو قبل مارس المقبل على أقل تقدير.



يُذكر أن حكومة بوركينا فاسو قد أعربت عن تخوفها تجاه تكدس المستشفيات بالمرضى في حالة عدم انخفاض أعداد الإصابة خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.