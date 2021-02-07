النواب يستأنف جلساته العامة للاستماع لوزير الاتصالات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد للاستماع إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 - 2020).

يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018 - 2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية الاستماع إلى 26 وزيرا.

وشهدت الجلسات الأسبوع الماضي، الاستماع إلى بيانات 10 وزراء وهم المالية والتضامن الاجتماعي والأوقاف، التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، والبترول والثروة المعدنية والصحة والسياحة والآثار، عن موقف وزارتهم بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.