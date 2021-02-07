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أمريكا تحذر من سلالات كورونا برغم تباطؤ الإصابات

د ب أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:38 م

أضافت الولايات المتحدة 106 آلاف و570 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 أمس السبت، وهو ما يقل بحوالي 8 آلاف حالة عن المستوى المتدني السابق للأسبوع، الأمر الذي يشير إلى استمرار اتجاه التراجع في العدوى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن هناك دراسة جديدة تحذر من "مزيد من الارتفاعات" في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تصبح سلالة فيروس كورونا الأكثر قدرة على العدوى، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، هى السلالة المهيمنة.

وأعلنت شركات تطوير اللقاحات أنها تعمل على لقاح جديد لمحاربة سلالة جنوب أفريقيا، بعد أن أظهرت بيانات أولية أن لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي له فعالية محدودة أمام أعراض مرضي خفيف جراء هذه السلالة.

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