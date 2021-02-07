اختيار جامعة طنطا ضمن 5 جامعات للمشاركة في إجراء الاختبارات الإلكترونية التجريبية

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اختيار جامعة طنطا ضمن 5 جامعات للمشاركة في إجراء الاختبارات الإلكترونية التجريبة للكليات على مستوى الجمهورية؛ للاستعداد من ناحية البنية التحتية وجاهزية الكوادر الفنية.

وأوضح زكي، أن الجامعة حققت انطلاقة كبرى في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ونظراً لقوة البنية التحتية بها تم اختيار مركز بيانات جامعة طنطا كمضيف رئيسي عن الجامعات المصرية لعقد الامتحانات التجريبية.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات مع الشركة الهندية المسئولة وبدء التشغيل التجريبى بنجاح، لافتًا إلى أن الموقع الذى ستعقد منه كافة الاختبارات باسم الجامعة سيكون كما هو موضح:

https://exampilot.tanta.edu.eg/login/inde pag