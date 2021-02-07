 فيديو.. محافظ الإسماعيلية: فاقد كبير من المياه بسبب عدم تطهير الترع - بوابة الشروق
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فيديو.. محافظ الإسماعيلية: فاقد كبير من المياه بسبب عدم تطهير الترع

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:55 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:55 م

قال شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه «كان هناك فاقد كبير جدًا نتيجة عدم تطهير الترع بشكل جيد وغياب التبطين».

وأضاف بشارة، في تصريحات خاصة لنشرة «أخبار السادسة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الأحد، أن المحافظة تستهدف تبطين 133 كيلو مترًا من الترع.

وأوضح أنه تم تقسيم المشروع على مرحلتين، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا على الأولى منها، بطول 68 كيلو متر مربع بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه.

وأعلن محمد عطية، وكيل وزارة الري بمدن القناة، اليوم الأحد، أنه حتى الآن تم الانتهاء من أعمال حوالي 26 كيلو في مشروع تبطين الترع بمحافظة الإسماعيلية.


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