وزير الصحة العراقي: سنبدأ مرحلة تعامل جديدة مع كورونا نهاية الشهر الحالي

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن بلاده ستبدأ في مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي، فيما حدد أبرز التوصيات التي سترفع إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن التميمي قوله إن: "أربعة شروط مطلوبة من المواطنين للوقاية من الفيروس منها ارتداء الكمامة والابتعاد الجسدي والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات".

وشدد على ضرورة "التزام المؤسسات القطاعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتعليمات وزارة الصحة، خاصة ونحن مقبلون في نهاية الشهر الحالي، على توفير اللقاح وبالتالي نبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء"، داعيا إلى "تشديد الإجراءات لاسيما في المولات والأسواق والمدارس والكليات والجامعات".

وبشأن التوصيات التي سترفعها الوزارة إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية، أشار التميمي إلى أن التوصيات تضمنت التأكيد على وزارة التربية بالدوام يوم واحد في الأسبوع ويومين في الأسبوع بالنسبة للجامعات والكليات، إضافة إلى منع التجمعات ومنع قيام صلاة الجماعة ومنع دخول أي زائر إلى المراقد المقدسة ما لم يرتد الكمامة، مع منع مجالس العزاء".