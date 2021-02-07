تقرير: عشرات الآلاف في ميانمار يحتجون ضد الانقلاب العسكري

نزل عشرات الآلاف من سكان ميانمار إلى الشوارع للاحتجاج ضد انقلاب عسكري وقع مؤخرا بالبلاد، وطالبوا بإطلاق سراح الزعيمة الفعلية أونج سان سو تشي.



وامتدت الاحتجاجات، التي بدأت في استجماع قواها بمدينة يانجون الكبرى أمس السبت، إلى مدن أخرى اليوم الأحد، حسبما ذكر موقع ايراوادي الإخباري المحلي على الانترنت، وقال إن الاحتجاجات كانت سلمية، وشارك فيها مواطنون من جميع الفئات.



وأضاف أن الجيش حتى الآن لم ينشر سوى أعداد كبيرة من عناصر شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الاحتجاجات، على خلاف احتجاجات شعبية سابقة شهدت حملات وحشية على المتظاهرين.



وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ وتنصيب جنرال سابق رئيسا للبلاد الأسبوع الماضي.



وتم وضع سان سو تشي، التي فاز حزبها بشكل واضح بالانتخابات في نوفمبر، وكذلك الكثير من سياسيين آخرين، رهن الإقامة الجبرية.