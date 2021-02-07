 إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات بأبو ظبي للحد من تفشي كورونا - بوابة الشروق
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إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات بأبو ظبي للحد من تفشي كورونا

نور رشوان
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 1:51 م

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في أبو ظبي، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية، اعتبارًا من اليوم؛ تعزيزًا للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص، بحيث لا تتجاوز عشرة أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخصًا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

وأوصت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.

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