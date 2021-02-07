أمين عام مجلس التعاون الخليجي يرحب بتعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن

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رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار الإدارة الأمريكية بتعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثاَ أمريكياً خاصاً لليمن.

وأكد بيان صادر عن المجلس أن هذا "سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".

وشدد الحجرف على أهمية دور الولايات المتحدة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، معربا عن التطلع لتعزيز جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.