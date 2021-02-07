تقدم "بوابة الشروق"، تغطية حية لمباراة الزمالك والاتحاد المقرر لها مساء اليوم الأحد، في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز.
انطلاق المباراة
تشكيل الاتحاد
محمد صبحى في حراسة المرمى.
خط الدفاع: مروان عطية وخالد الغندور وكريم الديب ونانا عبد الغني.
خط الوسط: عمار حمدى والسيد سالم وروماريو ومحمد الصباحى.
في الهجوم: رزاق سيسيه.
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.