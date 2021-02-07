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تقدم "بوابة الشروق"، تغطية حية لمباراة الزمالك والاتحاد المقرر لها مساء اليوم الأحد، في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز.

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد

محمد صبحى في حراسة المرمى.

خط الدفاع: مروان عطية وخالد الغندور وكريم الديب ونانا عبد الغني.

خط الوسط: عمار حمدى والسيد سالم وروماريو ومحمد الصباحى.

في الهجوم: رزاق سيسيه.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، شيكابالا.