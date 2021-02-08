الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تدعو وزراء الخارجية للتضامن في مواجهة تهديد الأمن القومي

أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن أملها في أن تسفر أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعه غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن موقف موحد لتعزيز التضامن العربي المنشود في ظل التحديات الخارجية الجسام التي تهدد الأمن القومي العربي في مجمله.

وأكد الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى، في بيان صادر من مقر الاتحاد بالقاهرة اليوم الأحد، أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في هذا الوقت على أمل أن تسفر أعمال هذا الاجتماع عن موقف عربي يحدد سُبل التضامن من أجل حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا الشأن؛ لاسيما في ضوء تهديدات من قوى إقليمية موجهة ضد الأمن القومي العربي حيث وصل الأمر إلى حد احتلال أجزاء من أراضيها وسلب ونهب خيراتها، مع زرع أنشطة إرهابية بمرتزقة ثم توظيفهم لهذه الغاية.

وأوضح المكاوي، أن هناك دولا أخرى لا تكف عن تقديم الدعم اللامحدود لعناصر الإرهاب الأسود التي تواصل جرائمها في زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وارتكاب جرائم عنف وقتل، مؤكدًا أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب لتجديد موقفهم الثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية خاصة وأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للأمة العربية.