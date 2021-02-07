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عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

د ب أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 2:04 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 2:05 ص

عاودت الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) الاتفاع مجددا في مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد تراجع بداية الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم السبت، أنه تم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 25 في اللاذقية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى 14408.

وذكرت الوزارة أنه تم رصد 79 حالة شفاء جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافيين إلى 8053.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 947.

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