 غدا .. قبرص تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا - بوابة الشروق
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غدا .. قبرص تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 4:53 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 4:53 م

تبدأ قبرص، غدا الإثنين، المرحلة الثانية من تخفيف التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
ووفقا لوكالة الأنباء القبرصية، تتضمن تلك المرحلة إعادة فتح المدارس الابتدائية والصف الثالث من المدارس الثانوية وجميع المتاجر ومراكز التسوق، فضلا عن المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى، ولكن بتدابير خاصة.
ورغم ثبات عدد الإصابات المنخفض الذي تسجله قبرص يوميا وانخفاض نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات الكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، تدعو السلطات المواطنين لتواخي الحذر والامتثال للتدابير المفروضة من السلطات.
وتعد قبرص من البلدان التي تسجل أعدادا منخفضة للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"، فمنذ بداية تفشي الوباء وحتى أمس، سجلت السلطات الصحية 211 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج من الفيروس في المستشفيات 112 شخصا.

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