وزير الصحة الألماني يعتزم إصدار مرسوم لتسريع وتيرة التطعيمات

يعتزم وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إصدار مرسوم جديد لتسريع وتيرة التطعيمات وجعلها أكثر مرونة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد، "هكذا يمكن تسريع وتيرة التطعيمات".

وينص المرسوم الجديد المزمع دخوله حيز غدا الاثنين، على بعض التعديلات في تصنيف السكان إلى ثلاث شرائح لها الأولوية في التطعيم، فضلًا عن إمكانية الخروج على الترتيب في بعض الحالات الفردية على سبيل المثال "إذا كان هذا ضروريًا من أجل تجنب التخلص من اللقاحات على المدى القصير".

وكان شبان قد أعلن أنه ينبغي إعطاء جرعات اللقاح من الأمبولات المفتوحة بالفعل للأطقم العاملة في مجال الصحة بدلا من التخلص منها، مضيفًا "نحن نتبع بهذا المرسوم توصيات اللجنة الدائمة للتطعيم، كما أننا نستجيب للخبرات الأولى من الممارسة العملية لحملة التطعيم".

يأتي ذلك لأن القواعد الجديدة تنص على منح الأولوية في التطعيم بلقاح استرازينيكا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما وهو اللقاح الذي يفتقر مبدئيا لنتائج دراسات عن تأثيره بالنسبة للشرائح العمرية الأكبر.

ويسري هذا الأمر أيضا على أطقم التمريض التي يتم تطعيمهم ضمن المجموعة الأولى ذات الأولوية، وهو ما سيؤدي إلى توافر المزيد من اللقاحين الآخرين وهما لقاح بيونتيك/فايزر ولقاح موديرنا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.