لاجارد ترفض إلغاء ديون دول اليورو للبنك المركزي الأوروبي

رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، دعوات إلغاء الديون التي تراكمت على أعضاء منطقة اليورو لدعم اقتصاداتها خلال أزمة "كوفيد -19".

وذكرت أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ خطوات غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية القاسية، جراء تفشي الوباء في منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة.

وقالت لاجارد - في تصريحات نقلتها صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية اليوم الأحد، إن إلغاء هذا الدين أمر لا يمكن حدوثه"، مضيفة أنه "سيكون انتهاكا للمعاهدة الأوروبية التي تحظر بشدة التمويل النقدي للدول".

جاءت هذه التصريحات عقب دعوة أكثر من 100 من الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، لتعزيز الانتعاش الاقتصادي لأعضاء منطقة اليورو من خلال التنازل عن ديونهم، وعلقت لاجارد على هذه الدعوة قائلة: إن جميع دول منطقة اليورو ستخرج من هذه الأزمة بمستويات عالية من الديون ولكنها تثق في قدرتهم على السداد.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم، فقد أطلق البنك المركزي الأوروبي مخططا ضخما لشراء السندات، بلغ إجماليها حتى الآن 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).