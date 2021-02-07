"علاء وشروق".. قصة عروسين ماتا بعد زفافهما بساعات



خيم الحزن قري مركز ديرمواس، أقصي جنوب محافظة المنيا، بعد مصرع 11 شخص من أهالي 3 قري تابعة للمركز، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بالكريمات.

وهرعت وفود من أهالي مركز ديرمواس، خاصة أهالي قرى زرابي تانوف، وبني سالم، وعزبة محرم، على مشارح المستشفيات، التي أودعت بها جثامين الضحايا.

وانتقلت قوات الأمن، لمكان الحادث، وتبين مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة، وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس، بينما أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص، بينهم طفلين.



وكان علاء زرابي 26 عامًا، وشروق ، 24 عامًا، بزفافها داخل قرية تانوف بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وعقب مرور ساعات الليل، استقل العروسان سيارة في طريقهما إلى مسكنهما الذي جرى اختياره داخل مدينة العاشر من رمضان، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة و11 من أهلهما عقب انقلاب السيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام منطقة الكريمات.



وخيّم الحزن علي الأهالي بقريتي الزرابي وبني سالم بتانوف، مسقط رأس العروسين، بعدما تحول الفرح إلى جنازة، وانتقل وفود من أهالي مركز ديرمواس، إلى المستشفيات، التي أودعت بها جثامين الضحايا وبينهم العروسين، وزاد من حدة الفاجعة أن معظمهم من أقارب العروسين.



وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الكريمات، وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، تبيّن مصرع كل من: علي وريدى تمام، 32 عامًا، وشروق محمود عبد اللطيف، 24 عامًا، عروسة، وعريسها زرابى أحمد إبراهيم، 26 عامًا، ومحسن علوان أحمد، 24عامًا، وأحمد علوان أحمد، 35 عامًا، ومحمد فتحى حسين منصور 43 عامًا، ودعاء عبد الستار عبد الفضيل 36 عامًا،حبيبة محمد فتحى 8 سنوات، ونوران محمد فتحى، عام واحد، وإسلام محمود عبد المعتمد 22 عامًا، ومصطفى محمود عبد المعتمد 12عامًا، وإسراء محمود عبد المعتمد 8سنوات، وإصابة 3 آخرين بينهم طفلين، بجروح وكسور، وتم نقل جميع المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة.