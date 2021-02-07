 سكرتير الإسكندرية المساعد يقود حملة مكبرة بحي عامرية ثان - بوابة الشروق
الأحد 7 فبراير 2021 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

سكرتير الإسكندرية المساعد يقود حملة مكبرة بحي عامرية ثان

أرشيفية
أرشيفية
هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:33 م

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بشن حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق منشأتين غير مطابقتين للمواصفات بميدان الناصرية بحي العامرية ثان.

وأزالت الحملة التعدي على حرم الطريق العام، وحررت ١٣ محضرًا لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية، في ميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وشارك في الحملة ممثلين عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة أشغالنا الطريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك