سكرتير الإسكندرية المساعد يقود حملة مكبرة بحي عامرية ثان

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بشن حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق منشأتين غير مطابقتين للمواصفات بميدان الناصرية بحي العامرية ثان.
وأزالت الحملة التعدي على حرم الطريق العام، وحررت ١٣ محضرًا لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية، في ميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
وشارك في الحملة ممثلين عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة أشغالنا الطريق.