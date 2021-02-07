سكرتير الإسكندرية المساعد يقود حملة مكبرة بحي عامرية ثان

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بشن حملة مكبرة أسفرت عن إغلاق منشأتين غير مطابقتين للمواصفات بميدان الناصرية بحي العامرية ثان.

وأزالت الحملة التعدي على حرم الطريق العام، وحررت ١٣ محضرًا لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية، في ميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وشارك في الحملة ممثلين عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة أشغالنا الطريق.