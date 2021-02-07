543 محضرا لمخالفات بمخابز بلدية و725 قضية متنوعة في حملات ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر يناير الماضي، في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية، بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة.

وتضمن التقرير، الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين؛ للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، وعددها 1493 مخبزًا؛ للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 543 محضرًا، بواقع: 46 مخالفة نقص وزن، و80 إنتاج غير مطابق للمواصفات، و54 توقف عن الإنتاج، و183 مخالفة تعليمات، و13 لعدم وجود ميزان، و50 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و96 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و21 لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 80 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن، وتم إرسالها للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد حررت 725 محضراً منها: 346 لعدم حمل شهادات صحية، و197 لعدم الإعلان عن الأسعار، و39 للذبح خارج المجازر، و30 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و33 لإدارة منشآت بدون ترخيص، و17 لحيازة سلع مجهولة المصدر، و31 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و22 للبيع بأزيد من السعر، و5 محاضر لتجميع مواد بترولية، و4 تجميع دقيق بلدى مدعم.

وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة، من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، بلغ عدد المنافذ الثابتة 201 موزعة بواقع:11 منفذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، و5 منافذ تابعة للقوات المسلحة، و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية، و26 منفذًا للجمعية الاستهلاكية، و149 لجمعيتي، و6 منافذ تابعة للمنطقة المركزية، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذًا متنقلًا تتبع العديد من الجهات.