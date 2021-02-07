الطيب: عزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني بارقة أمل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، بارقةُ أمل لاستعادة جزء من الحقوق الفلسطينية المغتصبة.



ودعا فضيلة الإمام الأكبر عبر تغريدة كتبها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المختص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.





اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، بارقةُ أمل لاستعادة جزء من الحقوق الفلسطينية المغتصبة، أدعو المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) February 7, 2021





وفى وقت سابق، ذكرت وكالات، أن المحكمة الجنائية الدولية قضت أول أمس الجمعة، بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي.



وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها "لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقا في مسألة أي حدود مستقبلية"، بل "لغرض وحيد هو تحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة".



وقررت أن اختصاصها يشمل "الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".



وأضافت المحكمة، أن هذا سيسمح بإمكانية اتخاذ اجراءات قضائية ضد الضباط الإسرائيليين.