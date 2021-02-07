رفع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، راية التحدي قبل مواجهة العملاق البافاري، بايرن ميونخ الألماني، غدا الإثنين، في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الأحد "مواجهة بايرن ميونخ مؤشر جيد لنا لقياس مدى تطورنا، ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجهنا أمام الفريق الألماني، هو ضبط النفس وعامل التوتر الذي سيكون عاليا، سنلعب مباراة للمتعة، الأهلي أيضا فريق قوي، وبطل إفريقيا، لذا قادرون على تحقيق المفاجأة، وكتابة قصة رائعة".

وشدد "نحترم بايرن ميونخ، لكن لن نبالغ في هذا الاحترام، إنهم بشر مثلنا، أعمل جاهدا لتجهيز اللاعبين نفسيا وذهنيا، وسنبذل أقصى ما لدينا، لا نهدف لتحقيق معجزة بل تشريف جماهيرنا".

وتابع المدرب الجنوب إفريقي "أثق كثيرا في لاعبي الأهلي، وبايرن ميونخ يرتكب أخطاء مثل أي فريق آخر في العالم، لقد تابعنا مبارياتهم الأخيرة، ودرسنا جيدا نقاط ضعف الفريق الألماني".

واستطرد "الأهلي سبق له المشاركة كثيرا في كأس العالم للأندية، ومواجهة بايرن ميونخ تبقى تاريخية، وتعد الأهم بالنسبة للفريق".

في سياق آخر، تطرق بيتسو موسيماني للحديث عن الانتقادات التي يتعرض لها، قائلا "لا أفهم الانتقادات، لأنني لا أجيد اللغة العربية، ولا أهتم أيضا بهذه الانتقادات، لأنها أمر وارد يتعرض له مدربو ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، لذا فإن أي مدير فني عليه أن يتحلى بالتواضع ويتقبل الآراء الأخرى، لأنه لا يوجد شخص كامل في الحياة، لقد تأهلنا لقبل نهائي مونديال الأندية، فهو إنجاز يطمح إليه أي فريق إفريقي".

وأردف "كما ارتكبنا بعض الأخطاء في مبارياتنا ببطولة الدوري، وربما نرتكب أخطاء أمام بايرن ميونخ، فالأهم في كرة القدم أن يصحح الفريق أخطاءه، ولكن لابد أولا من التواضع والاعتراف بأخطائنا".

وأتم بيتسو موسيماني تصريحاته "من الطبيعي أن فريق كبير بحجم الأهلي، تتطلع جماهيره دائما لتحقيق المزيد من الانتصارات، وهذا ما يسعى إليه اللاعبون والجهاز الفني، لقد توجنا بدوري الأبطال، وحققنا الفوز في مباراتنا الأولى بكأس العالم، ونسعى لمواصلة هذه الرحلة المميزة".