فقد أكثر من 150 شخصا في فيضانات بعد انهيار جليدي في نهر هندي

قال مسؤولون في الهند إن هناك مخاوف بشأن فقدان أكثر من 150 شخصا بعد أن انفصل جزء كبير من نهر جليدي عن أحد التلال اليوم الأحد وسقوطه في نهر، ما تسبب في فيضان عارم في شمال الهند.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة جوشيمات بولاية أوترخاند الجبلية وألحق أضرارا بمشروع للطاقة وجرف جسرا، حسبما قال رئيس قوة الاستجابة للكوارث الوطنية، إس.إن برادهان.

وأفادت قناة سي.إن.إن-نيوز 18 التلفزيونية نقلا عن رئيس حكومة الولاية أوم براكاش القول إنه تم انتشال جثتي عاملين في محطة الكهرباء الحكومية، لكن هناك 150 عاملا آخرين في عداد المفقودين.

وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه: "حدثت كارثة كبيرة بالقرب من جوشيمات، انكسرت كتلة من نهر جليدي وسقطت في نهر، كما أن منسوب المياه يرتفع في نهري ريشيجانجا وألاكاناندا".

وأضاف: "نعلم أن هناك بعض الضحايا لكن ليس لدينا تفاصيل بعد".

وقال برادهان: "الكتلة الكاملة للنهر الجليدي تتحرك باتجاه المصب، وتم تنبيه القرى وتجري أعمال الإجلاء".

وتم إرسال فرق من وحدة "إن.دي.آر.إي" لإدارة الكوارث في أوترخاند ومن شرطة الحدود والجيش إلى المنطقة.