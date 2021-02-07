وزير النقل الألماني: لا يمكن ضمان حركة السكك الحديدية غدا بسبب الجليد

نصح وزير النقل الألماني اندرياس شوير الأشخاص المتأثرين بفوضى الجليد في البلاد بالبقاء في منازلهم غدا الاثنين (أول أيام العمل في ألمانيا).

وفي تصريحات لموقع البث المباشر لصحيفة "بيلد"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بعد مناقشة للوضع اليوم الأحد إنه لا يمكن ضمان سريان حركة نقل السكك الحديدية غدا الاثنين.

وذكر الوزير أنه حتى مع تراجع خطر الانزلاقات على الطرق بسبب الثلوج لكن هطول الجليد لا يتوقف، مشيرا إلى أن الرياح تسبب مشاكل "هائلة" ولاسيما بسبب الانجرافات الثلجية، وقال إن هذه العوامل ستؤثر على الطرق السريعة للسيارات وعلى خطوط السكك الحديدية.

وقال شوير إن هذا يعني أن على المتضررين أن ينسقوا مع رب العمل " والبقاء في المنزل أفضل".

كان الهطول القوي للثلوج قد أصاب حركة المرور في الطرق والخطوط الحديدية في ألمانيا بشلل جزئي اليوم.